Por encima de todo la dignidad y la libertad sindical ¿Quién arruina los puertos?

Carlos Martínez - Consejo Científico de ATTAC España

Las grandes empresas y los capitalistas siempre han exigido controlar toda la economía y los resortes económicos en base al liberalismo totalizador, pero no se privan de vivir a costa de los contratos de los estados, utilizar sus infraestructuras y servirse de sus ejércitos y policías, que consideran suyos –todo es suyo- excepto atender a las personas y respetar sus derechos.

Cuando algo escapa a su entero control hay que tomarlo y además hacer ver al vulgo inculto y vago, que si ellos no intervienen y manejan todo, la cuestión va mal, fracasará y además es ruinosa. Esta tendencia con la globalización neoliberal se ha fortalecido exponencialmente. Además de la complicidad de los estados, que legislan tanto ellos como en nuestro caso la Unión Europea en favor de esta usurpación de todo lo público.

El nuevo negocio en Occidente y la Europa UE es desmantelar lo que es de todas y todos y entregarlo al lucro privado. La globalización neoliberal propicia el TTIP, TISA, CETA, TTP… Todo lo que signifique poder de las multinacionales y además como posee todos los medios de comunicación y propaganda ha sabido transmitir que los delincuentes son las personas que exigen derechos, dignidad, salarios y servicio público. Quienes piden democracia e igualdad y no quienes corrompen, extorsionan o violentan.

Pues eso se está aplicando a los puertos españoles y los malos son las y los estibadores portuarios a los que hay que doblegar porqué tienen empleo estable, digno y cobran buenos sueldos pues son trabajadores altamente especializados en un sector estratégico donde las navieras y las empresas, los intermediarios ganan mil veces más, pues se mueven ingentes cantidades de dinero. Pero claro, los capitalistas sí tienen derecho al beneficio, pero que haya obreros especializados con un salario decente es un privilegio que hay que liquidar.

El PP como partido conservador y casi tan ultra liberal como Ciudadanos o como el PdCat (CiU), lleva años tratando de privatizar todo, incluidos los puertos que por cierto son unas infraestructuras muy caras y que exigen constantes obras de reparación y ampliación que siendo pagadas por todos, desean entregar a empresas privadas multinacionales. El PP escudándose en la UE y sus sentencias privatizadoras, cree que ha llegado la hora de desmontar las empresas mixtas de estiba y de acabar con el empleo estable y controlado en los puertos en lo que a la estiba se refiere. Detrás de esta operación asoman los bigotes del banco de los EE.UU J.P Morgan y empresas chinas entre otras, pero son estos fundamentalmente los que están presionando para hacerse con el control, lo cual de paso puede acabar con empresas estibadoras españolas que llevan muchos lustros trabajando en los puertos, con lo que los empleos que peligran pueden verse aumentados.

Tras la anterior derrota del Gobierno, ahora el PP ha negociado, con otros grupos burgueses del hemiciclo al objeto de poder imponer un decreto, que sin embargo, no ha negociado con los interesados.

Pero claro, siendo el Parlamento el representante de la soberanía popular, este, no lo es todo, ni impide que los trabajadores afectados acogiéndose a principios legales y legítimos como los acuerdos y convenios de la OIT, la libertad sindical y el derecho de huelga, puedan defender sus intereses. Pero de paso los de toda la clase trabajadora del estado español.

Los principales problemas que aquejan a la clase obrera son la falta empleo, la precariedad, el salario y el empobrecimiento. Los y las estibadoras portuarias, son desprestigiadas y perseguidas porque tienen empleo estable, salario decente y no son precarios. Pues bien ahora se les quiere hacer depender de plantillas empresariales privadas, también de las ETTs e instalarlos en la precariedad. Todo eso constituyéndose ellos también en una ETT.

Si van a la huelga y poco camino diferente les queda, todas y todos debemos estar con ellos, pues defenderán un espacio no precario y eso nos puede venir muy bien al resto. Pero además se enfrentarán al gobierno autoritario, corrupto e indecente del PP que quiere regalar o “vender” nuestros puertos a otras multinacionales. Defender lo público, es en cualquier caso obligación de todas.

Los puertos españoles en estos años no solo no han ido hacía atrás, sino que han incrementado el tonelaje que manejan y no son en absoluto deficitarios. Luego la respuesta a lo que ocurre realmente es muy opaca, como todo lo hace el Partido Popular.

También aprovecho para recomendar a los estibadores y sus sindicatos, que no lo fíen todo a sentencias y a juegos parlamentarios.Que no se dejen secuestrar por movimientos en los escaños, sino a confiar en ellos mismos, su fuerza y la necesaria solidaridad de clase que hemos de promover todas personas que creamos en la justicia y el la res-pública.

Politólogo y ex portuario. Del secretariado de AS y SOCIALISTAS