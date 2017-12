Macri deportó a miembro de ONG …….

Macri deportó a miembro de ONG que lucha contra los paraísos fiscales y que logró en Noruega repatriar mas de u$s 85 mil millones proveniente de evasores

8 diciembre, 2017

Mariana Escalada / Agustin Ronconi – EL DISENSO



Macri sigue sumando escándalos internacionales relacionados a la cumbre de la OMC. Esta madrugada, Cambiemos deportó al ciudadano noruego Petter Slaatrem Titland de la ONG ATTAC. En este informe de El Disenso te contamos porqué el gobierno le impidió la entrada al país a Titland: su ONG fue una de las razones por las que Noruega logró repatriar más de U$s 85 mil millones evadidos a paraísos fiscales.

Petter Slaatrem Titland, es el director de ATTAC Noruega, una ONG que brega por la aplicación de una tasa módica a la especulación financiera, conocida también como “Tasa Tobin”, con la finalidad de atacar uno de los pilares básicos del sistema, la libre circulación de capitales, arrojando “algunos granos de arena en el engranaje de estos movimientos de capitales devastadores”, permitiendo al mismo tiempo obtener recursos fiscales para combatir la pobreza. La Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC) nace en Francia en 1998, cuando el redactor jefe del periódico mensual francés Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, escribió el artículo de gestión “para desarmar los mercados“. La solución fue la creación de un movimiento mundial para el control democrático de los mercados financieros.

ATTAC tiene como objetivos:

Lucha contra la economía de la especulación internacional

Gravar los ingresos de capital

Suprimir los paraísos fiscales

Trabajar por un sistema de comercio e inversión internacional abierto, democrático y justo con oportunidades para la gobernanza política de las fuerzas del mercado para salvaguardar las necesidades sociales de los ciudadanos, la seguridad alimentaria y la utilización adecuada de los recursos

Apoyar la demanda de eliminación pública de la deuda pública en los países pobres y el uso de las libertades para el beneficio de la población y el desarrollo sostenible

Defender el sistema público de seguridad social y contrarrestar que se transfiera a fondos privados de pensiones basados ​​en posiciones financieras especulativas

Petter arribó a Ezeiza a las 16:30 del día de ayer y fue retenido por migraciones y trasladado a un cuarto. El ciudadano noruego logró comunicarse con la embajada y los funcionarios intervinieron en el conflicto agotando los carriles diplomáticos. El CELS le solicitó al Ministerio Público un defensor y presentó un Habeas Corpus. La hora de deportación de Petter estaba pautada para las 4 de la mañana, pero ante la celeridad de la movida judicial para permitirle acceso, no solo a la cumbre sino también a los múltiples eventos que se realizan en paralelo en diferentes universidades, el gobierno adelantó la deportación embarcando al Director de ATTAC hacia Brasil a las 2 de la mañana.

Desde El Disenso fuimos el primer medio argentino en dar a conocer que el gobierno de Cambiemos bloqueó de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio de la próxima semana en Argentina a 63 delegados sindicales, observadores y representantes de ONGs. El hecho, que no registra precedentes, motivó a que el director de Global Justice Now solicite públicamente que se mueva la cumbre a otro país y que se reconsidere la ubicación del G20 para el próximo año acusando al presidente Macri de no respetar ni la democracia ni el pluralismo, alertando además sobre una posible represión a manifestantes en el marco del evento internacional.

Gracias a las propuestas de la ONG ATTAC y similares, y de la acción comprometida de ciudadanos como Petter, el gobierno noruego a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) instauró un impuesto a los bienes fugados, que motivó a los evasores a repatriar inmediatamente su dinero. Este lunes se conoció que el gobierno noruego logró recuperar fondos fugados a paraísos fiscales por un monto de u$s 85.400 millones.

Según las explicaciones oficiales de la Cancillería Argentina, el gobierno le prohibió la entrada a estas ONGs luego de revisarles las redes y concluir que poseen “vocación de generar esquemas de intimidación y caos“ y que “En función de la calificación de tales antecedentes, la organización local ha entendido oportuno indicar que las personas asociadas a tales propuestas disruptivas y/o violentas no podrían ser acreditadas para ingresar al recinto de reuniones de la Conferencia Ministerial“.



Es que en tiempos de un gobierno “Offshore”, no hay nada más disruptivo y violento que la lucha contra los paraísos fiscales y los evasores.