Posicionamiento de ATTAC Argentina ante la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Anoche, por televisión abierta y en horario principal, algunos conductores televisivos y periodistas expresaron sus opiniones respecto de una situación muy dura y compleja que se está viviendo en Argentina en estos días y, en especial, sus opiniones respecto de ATTAC como red altermundialista. En un contexto muy enrarecido que nuestro país actualmente atraviesa, se refirieron a todo el movimiento altermundialista en general, pero también a ATTAC en particular, como organizaciones violentas que «vienen a romper todo», olvidando la violencia cotidiana del orden contemporáneo y que sufren millones de personas. La conclusión a la que debemos llegar -si sus opiniones fueron de buena fe, claro- es que no tienen la más completa idea de lo que están hablando, confunden hechos y actores, y toman su trabajo con absoluta liviandad e irresponsabilidad hacia las personas que pretenden informar, que son ciudadanos como nosotros.

Del 10 al 13 de diciembre se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta Ministerial reunirá no sólo a los delegados de 164 países, sino también a una extraordinaria cantidad de personas que se darán cita para seguir las negociaciones, intervenir en los debates, expresar sus puntos de vista y pujar por defenderlos. La OMC es una organización internacional insignia de la globalización neoliberal y capitalista, como de muchos de los cambios que han favorecido la concentración económica y desigualdad de las últimas décadas. Por ende, es un momento importante para la vida de millones aunque quizás no conocido por muchos de ellos.

Lo que se está viviendo en Argentina es inédito en la historia de la OMC, en sus 22 años de funcionamiento y en sus 10 Ministeriales previas: se está prohibiendo a un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y personas a ingresar al país e impedirles participar de la Ministerial, aun cuando ellas ya se encontraban hacía meses acreditadas por la OMC para el evento. La propia OMC ha expresado su desacuerdo y esta decisión ha puesto al gobierno argentino ante un escándalo internacional que ocupa planas de la prensa mundial y que actualmente está llegando a ser parte de un conflicto diplomático. Nada indica que estas dos personas deportadas o las que se demoran en forma inexcusable para ingresar al país hayan participado de hechos de violencia.

Hasta el momento se han deportado a dos personas acreditadas a sus países respectivos: una ciudadana británico-canadiense y un ciudadano noruego, este último miembro de ATTAC Noruega.

Seguramente ATTAC no sea una organización conocida para muchos. Sin embargo sepan que, para quienes están en temas de globalización, negociaciones sobre comercio e inversiones, paraísos fiscales, lavado de dinero, deuda pública e inequidades sociales causadas por el sistema económico, ATTAC es una organización que muchos sí han oído hablar. La red ATTAC nació en Francia en 1998 formada por ciudadanos comunes con inquietudes sobre estos temas, funciona en Argentina desde fines de 1999 y se constituyó en un gran articulador del foro social Mundial desde el 2001 y de la campaña No al ALCA desde la misma fecha. ATTAC defiende el derecho a la libertad de expresión, aun entre quienes no acuerdan con la OMC o quienes quieran organizar la discusión al interior de la OMC.

No compartimos la política discriminatoria y antidemocrática del gobierno argentino, y mucho menos compartimos las expresiones de una parte no menor del periodismo que intenta utilizar el desconocimiento sobre los debates mundiales actuales y denigran a las organizaciones sociales frente a la opinión pública. Nosotros no infundimos temor a la sociedad. Nos expresamos libremente, de manera fundada, con datos y divulgamos información que no es conocida por la mayoría de la población, que no obstante paga por los costos del enriquecimiento de un 1% de la población mundial y a sus expensas. La desinformación y la explotación son las que arman el escenario para el miedo. Ni Sally Burton (periodista de la agencia ALAI América Latina), ni Petter Slaatrem (líder de ATTAC Noruega) venían a la Argentina «a romper todo», como se sostiene ante las cámaras. Es una pena el nivel del periodismo argentino si toman su trabajo así y no hacen más que manchar su propia profesión, lo cual es muy triste.

La OMC no posee departamento de migraciones, ni controla aeropuertos. Cualquier organismo internacional celebra acuerdos de sede (y si no lo hace, esto se rige por derecho internacional consuetudinario) cuyo objetivo es que, si un país se ofrece para realizar una conferencia internacional como ésta, debería hacer todo lo posible como para facilitar su realización. Ello incluye el respeto de los disensos sobre los propósitos que hacen al objetivo de la OMC. Pues en Argentina, en 2017, está ocurriendo todo lo contrario: se está aplicando una «lista de excluidos» contra ciudadanos nacionales y extranjeros para prohibirles su participación y que se expresen abierta y libremente. Es más, al denegar su ingreso al país impiden protagonizar la semana de acción global y la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC”.

Lamentamos mucho esta situación y rechazamos la política del gobierno argentino. Han colocado a la Ministerial de Argentina en los libros de historia como la primera Ministerial de la OMC en donde se prohibieron voces que fuesen disonantes al discurso de la globalización neoliberal y capitalista. Dan muestra de lo que son. Si la OMC realmente defendiera su discurso democrático, debería suspender esta Ministerial. No nos sorprende si decide no hacerlo. Y el gobierno de Argentina demuestra con su medida que desconoce lo que es organizar un evento internacional de estas características, que no puede manejarlo, y que no da las garantías para un debate mundial franco y abierto que incluya las opiniones críticas, adentro y afuera de la OMC, las cuales evidentemente no son toleradas. Así es como también Argentina asume la Presidencia del G20, y estas decisiones sientan un precedente que oscurece aún más a estos foros internacionales.

Por supuesto que dirán que no es así, que somos locos. Así es como se manejan: teniendo a la opinión pública como coto de caza. Nosotros/as seguiremos trabajando, investigando, difundiendo y colaborando con otras organizaciones con nuestro grano de arena que seguramente es pequeño, pero suficiente como para molestar el engranaje de los mercados financieros globales y los intereses de los poderosos. Se seguirá mintiendo, estafando, desinformando y negociando a las espaldas de la sociedad. Así es el mundo y el país que vivimos: injusto, en un camino hacia una crisis social y ambiental sin precedentes, y en donde son muchos los que quedan excluidos (y no por una lista ni a un evento). Por supuesto no estamos conformes con eso y por supuesto que peleamos y pelearemos para que otro mundo sea posible.



ATTAC Argentina

Buenos Aires, 9 de diciembre 2017.