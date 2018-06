Los refugios fiscales más allá de la anécdota. Instrumentos al servicio de un sistema injusto y corrupto, el capitalismo financiero

Antonio Fuertes Esteban – ATTAC Acordem

Tax Justice Network calcula entre 21 y 32 billones de dolares los depósitos

Hablaremos de “refugios fiscales” y no de “paraísos fiscales” por dos motivos. El primero que “paraíso fiscal” es una mala traducción francófona del original anglosajón “tax haven” (refugio fiscal) por “tax heaven” (paraíso fiscal). El segundo motivo es que nada más lejos de un paraíso social que estos refugios para los grandes capitales, corporaciones, corrupción, terrorismo y crimen organizado.

Investigaciones de miembros de ATTAC en 2006[i], confirmaban, de la lectura de la prensa en España que la acepción “paraíso fiscal” no figuraba en los diarios y otras publicaciones relacionada con delitos fiscales, a pesar de su existencia ligada a todo tipo de delitos. Hubo de explotar la crisis financiera en 2008 y posteriormente la burbuja inmobiliaria en nuestro país, para que la opinión pública reconociera como instrumentos del delito los llamados paraísos fiscales. A la divulgación de la importancia de estos paraísos fiscales en la gestación de la crisis contribuyeron las declaraciones de algunos líderes internacionales reunidos en la Cumbre del G-20 de 2009 en Londres, donde con palabras solemnes declararon que “La era del secreto bancario y de los paraísos fiscales había terminado”[ii].

Durante los años posteriores a la crisis la ciudadanía ha podido estar al corriente de una sucesión de noticias sobre delitos fiscales asociados preferentemente a la corrupción social y política. Ello ha sido posible en diversos casos debido a filtradores de información, trabajadores de banca como Hervé Falciani o a grupos de periodistas de investigación[iii] que han filtrado, a algunos medios periodísticos, el resultado de sus investigaciones. Como consecuencia de estas importantes filtraciones la ciudadanía ha podido conocer la actuación delictiva de personas de renombre social o político, relacionadas con extensas listas de evasores. Han sido divulgados y conocidos asuntos como Swisleaks, Luxleaks, Panamá Papers o Paradise papers. Si bien no en toda su extensión, sí que han abierto una vía para conocer a personas o grupos empresariales conocidos, que tenían depositados capitales en cuentas opacas o bien evadían o eludían el pago de impuestos a las haciendas públicas vía refugios fiscales offshore. No obstante, hemos de advertir que estos asuntos desvelados, no son sino la punta del iceberg de una economía internacional que utiliza sistemáticamente estos refugios fiscales como instrumento para redistribuir las rentas desde el trabajo y la ciudadanía hacia el capital.

En general, los medios nos informan de esta realidad fiscal y financiera global, como un asunto anecdótico. Sitúan el centro de la noticia en fenómenos aislados de delitos fiscales y corrupción, sin ayudarnos a desentrañar la dimensión de un problema estructural de la actual economía financiera como es la extensión a nivel global, por medio de estos refugios fiscales offshore, de una economía opaca, delictiva, corrupta, especulativa y que destroza la justicia fiscal. Los árboles informativos, no nos dejan ver el bosque del actual capitalismo financiero.

La economía opaca hoy, a través de estos refugios fiscales o territorios offshore extraterritoriales, representa el paradigma de la corrupción, su existencia es promovida por las oligarquías internacionales, por las mismas que dicen defender los derechos humanos y la democracia, pero que se sirven de estos territorios para diseñar su sistema injusto y corrupto. Si la democracia liberal se fundamenta ante todo en el “imperio de la ley”, podríamos decir que un sistema global que se apalanca en estos refugios fiscales y financieros, jamás puede constituir realmente una democracia, para ello habría que acabar primero con ellos.

Los refugios fiscales constituyen un instrumento necesario del actual capitalismo financiero para redistribuir las rentas del trabajo hacia la optimización de la acumulación del capital. Estos territorios offshore están perfectamente sincronizados dentro del sistema financiero global y se retroalimentan mutuamente con unas entidades financieras internacionales fundamentalmente privadas y desreguladas, con un sistema fiscal regresivo, con el aumento del endeudamiento público y privado y con el abuso de la titularización financiera, los derivados financieros, el apalancamiento crediticio y la especulación global con todo tipo de activos. Todo ello constituye un entramado financiero que ha sido diseñado por la plutocracia global del dinero.

Algunos conceptos clásicos antes de abordar el tema:

Antes de entrar en materia sobre lo sustancial respecto de los refugios fiscales, nos ayudará evocar conceptos base con los que preparar su abordaje.

Competencia: En un régimen global de competencia, los capitales pugnan globalmente por repartirse o conquistar cuotas de mercado.

El mayor mercado hoy es el financiero dedicado a la compra-venta de dinero en forma de divisas, acciones, bonos o derivados, buscando con su revalorización una ganancia rápida y fácil. Por cada dólar o euro que circula para financiar la economía productiva, circulan 90 para la especulación.

Acumulación de capital y financiarización de la economía: Acumulación de capital es un concepto establecido por Carlos Marx en su obra el capital, vital para entender el sistema capitalista en su conjunto.

En el capitalismo toda corporación que no aumenta su capital, aumentando su producción ganando al mismo tiempo cuotas de mercado, se torna irrelevante o desaparece.

En su fase financiera, el capitalismo ha mutado ya que por primera vez la tasa de beneficio no se re-invierte en la producción, sino que a menudo se desvía a la especulación cortoplacista, que no sirve para crear valor, sino para aumentar el depósito de dinero.

Desregulación financiera: Es conocido que el sistema económico y financiero de post – Guerra, diseñado en la Conferencia internacional de Bretton Woods en 1944, basado en la regulación financiera y el control de capitales, dio lugar a los llamados 30 años gloriosos. A partir de final de los 60 este sistema entra en crisis y los poderes económicos promueven la transición hacia otro capitalismo con sobredimensión y control de las finanzas sobre la economía. La liberalización, desregulación y privatización financiera son los instrumentos para ello. El proceso neoliberal sobre las finanzas comienza en EE.UU y se extiende a Europa y al resto del mundo por medio de la OCDE. Es en este momento en que comienza el desarrollo meteórico de los refugios fiscales.

Opacidad: Cuando la ciudadanía a través de las autoridades políticas reguladoras, monetarias, financieras o fiscales no puede conocer el refugio de los capitales, su procedencia, propiedad o destino. Cuando es imposible seguir su trazabilidad; los negocios ocultos, la delincuencia fiscal y financiera, la corrupción social y política o el crimen organizado, acaban con la democracia y el estado de derecho.

Transparencia: Una verdadera democracia exige poder ejercer un control político, administrativo y ciudadano sobre la economía, la fiscalidad y el sector financiero, para ello es necesario haya transparencia y rendición de cuentas de administración, particulares y empresas.

Los diferentes sistemas políticos no regulan la economía para que se dé la necesaria transparencia. Ello obedece normalmente a normas internacionales establecidas desde organismos internacionales no democráticos.

Virtualidad financiera: El dinero en sus diferentes formas ya apenas se traslada físicamente, lo hace mediante un click de ordenador y es una mera anotación contable, que por supuesto puede estar registrada en un refugio fiscal. Mientras el dinero en cualquiera de sus formas permanece a recaudo en cualquier caja fuerte de un banco, se contabiliza en otro lugar que puede ser un refugio fiscal.

Soberanía: Estos territorios RR.FF venden su soberanía fiscal al capital móvil internacional, que allí se asienta y actúa a través de ellos sin apenas cargas fiscales. Sin embargo la ciudadanía interior no se beneficia de ello, ya que normalmente ha de satisfacer cargas fiscales análogas a las de otros países. Al mismo tiempo, a través de los PF todos los estados pierden soberanía a través de la evasión, elusión fiscal y el dumping fiscal que desencadena globalmente la existencia de estos territorios de baja o nula fiscalidad.

Ingeniería fiscal y elusión fiscal: Las grandes fortunas y corporaciones buscan ampliar sus beneficios, una forma de obtenerlo es minimizar su tributación. Esta demanda es atendida por bancos, asesorías fiscales, auditorías y gabinetes de abogados.

Es una estrategia cuidadosamente planificada, que tiene como finalidad evitar, demorar o reducir al máximo el pago de impuestos de una persona o empresa. respetando la legalidad vigente. Consecuencia de ello grandes fortunas y corporaciones eluden a menudo sus obligaciones fiscales en los países donde operan. En su nivel superior da lugar a planificación fiscal agresiva.

Ingeniería financiera: La ingeniería financiera tiene como objetivo reestructurar productos financieros para obtener mayores beneficios, rebajando o derivando los riesgos propios a otros.

Productos de ingeniería financiera son: Los contratos a futuro, derivados varios, opciones diversas, permutas financieras o swaps. Los productos estructurados han sido conocidos por la crisis de las hipotecas basura.

En realidad la sobredimensión en el mercado de estos productos de la ingeniería financiera ha repercutido en descontrol e hiperinflación financiera y riesgo sistémico.

Especulación financiera: Por especulación financiera entendemos aquellos movimientos de capital que se efectúan a muy corto plazo en los mercados de divisas, acciones, bonos, productos básicos o derivados en general y que tienen como finalidad obtener altas y rápidas rentabilidades.

El gran mercado financiero se desarrolla a nivel internacional y apenas está regulado ni paga impuestos.

Los grandes especuladores internacionales operan a menudo utilizando como plataforma los refugios fiscales.

Conceptualización de los refugios fiscales:

Existe un paralelismo entre refugios fiscales y piratería. Sir. Francis Drake recaló en las islas Tortuga en 1586 utilizó las islas como guaridas o refugios para sus botines. Casualmente estas islas del Caribe, llamadas hoy islas Caimán, consideradas paraísos fiscales, constituyen un refugio de grandes fortunas ilícitas y de procedencia diversa.

El término “refugio fiscal” se manipula políticamente. Tax haven, o refugio fiscal, es una denominación de la OCDE, que pretende ser objetiva, pero que es utilizada políticamente, tanto en las consecutivas listas de la OCDE, como en las nacionales o en la reciente de la UE de diciembre de 2017.

Como ejemplos en la lista española ya no figuran refugios fiscales como Panamá o Andorra. En la lista negra de 9 países de febrero de 2018 de la UE, no figuran ningún país de la UE, ni siquiera Suiza. Posponiendo a una lista gris a 55 países por creer que sus compromisos acabarán cambiando su forma de actuar.

Lo que no puede manipularse políticamente es el funcionamiento técnico de facto como centros offshore extraterritoriales, por eso muchos territorios que no figuran en la lista son, en realidad refugios fiscales para los capitales móviles: ricos y corporaciones.

La denominación técnico-política del FMI es la de OFC o centros financieros offshore o extraterritoriales o para no residentes. Estos centros disponen de una jurisdicción onshore para sus ciudadanos y empresas y otra jurisdicción offshore (fuera de la costa) o extraterritorial para los capitales y empresas fuera de su territorio. De acuerdo con ello un Centro offshore o extraterritorial sería aquel que posee un sistema jurídico offshore para atraer fortunas y negocios de fuera de su territorio, dotándose para ello de una serie de facilidades para que estas puedan establecerse.

Refugios fiscales o Centros offshore o extraterritoriales según ATTAC y Tax Justice Network

Son centros financieros ajenos a las regulaciones financieras comunes de otros países con los que se relacionan y destinados a empresas o particulares no residentes.

Son países o sus territorios de soberanía, micro-estados o entidades políticas con autogobierno y con las siguientes características:

1.- Facilidades para realizar operaciones con no residentes.

2.- Nula o baja fiscalidad

3.- Leyes de normativas laxas, que facilitan la opacidad y que a menudo prescriben el secreto bancario

4.- Su actividad económica generalmente es mínima en comparación con su volumen financiero.

Las facilidades de un sistema jurídico offshore para atraer capitales, filiales bancarias y empresas son múltiples:

Facilidades para crear sucursales y filiales contables bancarias

Para crear bancos y empresas pantallas e instrumentales (IBC,s)

Para establecer trust, fideicomisos y fundaciones

Opacidad y secreto bancario

Banca privada y banca corresponsal

Domiciliación de fondos de pensiones, fondos de inversión y buitre y aseguradoras

Domiciliación instrumentos para fines específicos SPV,s (operativas de los productos estructurados, …, subprime..)

Prestamos en divisas, Titulización, gestión depósitos bancarios de particulares emisión visa…etc.

El operativo de los refugios fiscales:

Nos referiremos aquí a las diversas formas operativas que los refugios fiscales posibilitan a capitales móviles y corporaciones transnacionales.

Elusión fiscal:

En general ya hemos dicho que la ingeniería fiscal se pone al servicio de las fortunas para eludir al fisco vía refugios fiscales, aprovechando las fisuras legales fiscales del sistema. Estos territorios facilitan el impago de impuestos de formas legales, si bien insolidarias y no éticas.

Las estrategias de las transnacionales se basan en la utilización de matrices o filiales en los refugios fiscales y manipulaciones contables para hacer recaer los beneficios allí donde no existe apenas fiscalidad. Este es el motivo que cerca del 60% del comercio internacional pase por estos territorios offshore. Algunas prácticas están incorporadas en el funcionamiento ordinario: préstamos intra-grupo, manipulación de los precios de transferencia, ubicar la propiedad intelectual. Otras son pactos establecidos entre estados y empresas, como los tax ruling…etc.

Evasión fiscal:

La evasión fiscal consiste en trasladar anónimamente los capitales o patrimonios a nivel contable a un centro offshore, o de baja tributación. Siempre es un fraude a la hacienda pública del país y constituye delito en el país de origen. Viene dándose desde que existen los RR.FF por la dificultad que tienen las autoridades judiciales, policiales y tributarias de obtener información.

Es imposible el cálculo aproximado de las cantidades globales de evasión fiscal.

En una mayoría de RR.FF la evasión fiscal no es delito, por lo que se han venido mostrando reacios a colaborar con las autoridades de origen cuando los capitales evadidos no provienen de hechos delictivos más allá de la evasión, que no es considerada delito según la legislación propia.

Estos territorios disponen de facilidades para borrar la propiedad y trazabilidad de los dineros, como son la facilidad para constituir de empresas pantalla, filiales bancarias, fideicomisos, fundaciones, etc. Y muchas veces los evasores, personas físicas o jurídicas, emplean diversos refugios fiscales entrelazados, constituyendo auténticos entramados fiscales offshore que hacen prácticamente imposible a las autoridades policiales, judiciales o fiscales seguir la pista del delito fiscal y conocer a los auténticos titulares o beneficiarios.

Blanqueo de capitales:

Para los delincuentes económicos, corruptos, grupos terroristas o criminales es crucial ocultar la procedencia ilegal de los fondos y poder utilizarlos posteriormente sin desvelar su origen, o sea lavar su dinero ilícito. Las organizaciones criminales se han profesionalizado globalmente. El blanqueador es experto en materias y entramados financieros.

El crimen organizado puede penetrar en la banca, adquirir control de sectores de economía, sobornar a funcionarios o a gobiernos.

Las técnicas de blanqueo son complejas, pero normalmente se desarrollan en 3 etapas[iv]:

A.- Colocación (placement). Técnicas de fraccionamiento y mezcla con dineros de actividades lícitas, declarando todo como tales. Pasarlo como contrabando a territorios libres de controles. Comprar productos financieros o bienes.

B.- Encubrimiento (layering): Transacciones financieras sucesivas para desligar el dinero de su origen. Los bancos colaboran transfiriendo a sucursales offshore. Objetivo de borrar el rastro del dinero, mediante complejas marañas de legislaciones.

C.- Integración (integration): Los capitales regresan al blanqueador como ingreso legal (Como beneficio de sociedad extraterritorial, o mezclado con el de una empresa legítima)

La dimensión del problema

Tax Justice Network calcula entre 21 y 32 billones$ la cantidad de riqueza financiera privada en depósitos en los RR.FF. Entre 1/3 y ½ del PIB mundial. El cálculo preciso es difícil. Ha utilizado el “índice de secreto bancario” para su lista de 112 países o territorios RR.FF.

Los flujos financieros ilícitos transfronterizos se estiman entre 1 y 1’6 billones $ al año (aquí no entrarían los flujos de la elusión fiscal que se calculan en un 60% del comercio mundial)

Los refugios fiscales destrozan la fiscalidad internacional. En un espacio fiscal y financiero mundial competitivo rompen cualquier concepto fiscal con su nula o baja tributación. En este escenario todos los demás países pugnan por atraer capitales y empresas rebajando más y más sus impuestos de sociedades. El escenario es dantesco. En nuestro país, con 6’3 puntos porcentuales menos de recaudación que la media de la UE, la recaudación del impuesto de sociedades se ha desplomado un 51,84% entre 2007 y 2016[v]. Esto ha tenido que ver con dos reformas fiscales en que se ha bajado el impuesto de sociedades 5 puntos, una del Gobierno PSOE y otra del Gobierno PP, también con el trato fiscal que estos gobiernos a las empresas internacionales en concepto de exenciones y beneficios fiscales, pero fundamentalmente por la tributación offshore de muchas empresas, que no pagan impuestos por sus beneficios en nuestro país. Resultado de todo ello es que la contribución del impuesto de sociedades al total de la recaudación ha bajado entre 2007 y 20017 del 22% al 12% y esto hace que sean las familias a través del trabajo y el consumo quienes más cubren las necesidades del estado con un 83,29% de la carga impositiva en contraste con el 11,64% que cubren las empresas[vi]

El segundo y muy importante aspecto es que los dineros acaparados en cuentas de refugios fiscales o burlados a los estados gracias a ellos, no son dineros durmientes, ya que estos territorios son la base desde donde se realiza gran parte comercio material y financiero internacional, este último de carácter fundamentalmente especulativo. En este comercio internacional entran las grandes corporaciones alimentarias, informáticas, la industria del medicamento, o bien los bancos, distintos tipos de fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones o Socimis domiciliados allí. El comercio financiero especulativo mueve ingentes cantidades de dinero e inversión alrededor del globo y recala en todo tipo de activos. Este comercio crea una gran inestabilidad en el sistema financiero global y crisis financieras como la última de 2008, en la cual diversos territorios offshore albergaron instrumentos especiales de inversión (SPVs) desde donde operaban comprando y vendiendo títulos derivados de las hipotecas subprime que a la postre resultaron tóxicos. Como consecuencia de esta inestabilidad financiera se generó la crisis social y sistémica que aún sufrimos. Las ingentes cantidades de dinero público que en EE.UU y Europa se tuvieron que destinar a “salvar los bancos y empresas” convirtieron de esta manera la deuda privada en deuda pública, lo cual contribuyó a justificar que los estados en la UE alimentaran sus políticas de austeridad por prescripción de esta.

Mientras esto pasa, el 1% más rico del planeta acaparó el 82% de la riqueza generada en 2017. El 50% más pobre (aproximadamente 3.700 millones de personas) no se benefició del crecimiento de la economía mundial, mientras que entre 2006 y 2015 las mayores fortunas incrementaron su patrimonio a un ritmo del 13% anual (los salarios apenas aumentaron al 2% anual), y el dato más escandaloso: 8 personas en el Mundo poseen tanta riqueza como 3700 millones de personas, la mitad más pobre de la población mundial, son datos del Informe “Premiar el trabajo, no la riqueza”[vii]

Consecuencias económicas y sociales de la existencia de refugios fiscales:

Incentivan y protegen el delito económico, la corrupción y la delincuencia organizada:

En general los bancos, utilizando su banca privada y sucursales y filiales y en offshore, no solo ubican en refugios fiscales sus actividades de mayor rentabilidad, sino que actúan como intermediarios y facilitadores de las prácticas de evasión y elusión fiscal e incluso blanqueo de capitales de la corrupción o el crimen organizado.

Crédit Suisse y UBS hubieron de pagar en 2013 multas importantes, cerca de 4000 millones, por facilitar la evasión de sus residentes.

Los Papeles de Panamá han revelado que cientos de bancos globales a través de su red de filiales en refugios fiscales colaboraron con Mossack Fonseca durante años para fundar sociedades offshore para que sus clientes ocultaran fortunas en refugios fiscales El Banco de Santander al menos 118 sociedades en Panamá y también el BBV.

En anteriores ejercicios los bancos declaran un volumen de beneficios considerable en sus filiales en refugios fiscales en economías muy reducidas.

En general estas prácticas bancarias han llevado a algunos a decir que “los paraísos fiscales se encuentran en la Castellana”[viii], Diagonal o Paseo de Gracia.

Crean descontrol en la banca y las finanzas, amenazando la estabilidad financiera:

Los fondos en refugios fiscales no permanecen inactivos. El 50% comercio mundial se a través de los RR.FF. El 60% entre empresas del mismo grupo. El mercado desde offshore es fundamentalmente o bien para la elusión de impuestos por parte de las corporaciones o bien especulativo y en este sentido es necesario asociar la lucha contra los refugios fiscales a la lucha por el ITF, Impuesto a las transacciones financieras.

Los flujos que vinculan los refugios fiscales con los mercados bursátiles mundiales y los mercados especulativos son fuente de desequilibrios e inestabilidad financiera. La dimensión de las finanzas offshore es enorme, aunque difícil de evaluar, en gran medida debido a las actividades extracontables de las entidades financieras y corporaciones.

Posibilitan el fuera de balance y alimenta la banca en la sombra y los riesgos sistémicos:

La llamada banca en la sombra, se asienta fundamentalmente en RR.FF y la forma un conjunto de instituciones y productos financieros fuera de la supervisión que tienen normalmente las instituciones bancarias. Hedge founds, fondos de capital riesgo, fondos del mercado monetario, fondos buitre, SIVs, préstamo entre empresas, CDO, Socimis,.. Aproximadamente hoy representa el 150% del PIB mundial, 39% de activos financieros emitidos. Los bancos tradicionales realizan por esta vía las operaciones que la regulación no les permite. Todos los organismos reguladores alertan de su descontrol pero ninguno la regula. la “banca en la sombra” podría ser uno de los posibles factores que protagonizará la próxima crisis financiera endémica.

Es conocido como los bancos quitan de sus balances los títulos hipotecarios emitidos, emitiendo productos estructurados que venden a fondos u otras entidades financieras, que se asientan en RR.FF.

También es conocido el caso de la gran empresa de la energía en EE.UU, ENRON. Cuando quebró se conoció su doble contabilidad al fisco ubicada en refugios fiscales y a los accionistas en USA.

Minimizan los ingresos fiscales de los estados:

Los RR.FF significan un cambio ostensible en el anterior modelo fiscal internacional y nacional al crear competencia y dumping fiscal. Promueven el desplazamiento de la carga fiscal de inversiones móviles hacia factores inmóviles y hacia las rentas al trabajo y al consumo. Vito Tanzi habla de ellos como “termitas de los sistemas fiscales”.

Están en el centro de la crisis presupuestaria actual que socava el estado democrático y social:

Tras la fiesta crediticia y el crash financiero los estados rescatan con dinero público a los bancos sistémicos, demasiado grandes para quebrar. Hay una socialización de las pérdidas de las entidades financieras. La crisis bancaria resultante de la hipertrofia y el crash financiero y bancario la seguiremos pagando todos con paro, pobreza, recorte de derechos y desigualdad, la deuda privada se ha reconvertido sustancialmente en deuda pública.

En España, y más allá de la conocida cifra de 64.000 millones de euros para salvar a la banca privada, que se han dado por perdidos, un informe de un miembro de ATTAC (fuente Carlos Sánchez Mato ATTAC)[ix] eleva la cantidad de dinero con que el Estado ha quedado de alguna manera comprometido o afectado a cantidades mucho más importantes. Esto es debido a que no solo se ha inyectado dinero a la banca para el rescate desde lo público, el Estado se ha comprometido para salvar a las entidades bancarias, tanto Cajas como privadas de diferentes formas: Mediante medidas de capitalización como inyecciones de liquidez o esquemas de protección de activos o bien mediante medidas para incrementar la liquidez, como préstamos a bajo interés, adquisición a través de la Sareb de activos afectados, garantías, avales o créditos fiscales. Es más a esto habría que sumar los más de 500.000 millones que el BCE ha venido prestando a los bancos a intereses pírricos con los que los bancos han cubierto pérdidas y han comprado y especulado con deuda soberana del Estado.

¿Qué se hubiera podido hacer? ¿por qué para el rescate de nuestros bancos en riesgo por parte de los contribuyentes, no se exigió la desaparición de las filiales offshore de los mismos? ¿Por qué no se hizo que los accionistas cargaran con parte de las pérdidas? ¿Cuándo el Banco de España nos informará de si sabía algo sobre el operativo que gestionó dinero alojado en los refugios fiscales en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria?

Aumentan la pobreza y la desigualdad:

La crisis de 2008 supuso de entrada 40 millones destruidos de puestos de trabajo, que el crecimiento global disparara la pobreza y la desigualdad y se resintieran los servicios y prestaciones de derecho en el Mundo.

Los RR.FF son un instrumento estructural para derivar las rentas del trabajo y la economía real en su conjunto hacia las rentas del capital y el casino financiero. Esto retroalimenta diariamente la acumulación, la pobreza y la desigualdad.

El 1% de los más ricos se han apropiado del 82% del actual crecimiento global. La recuperación ha favorecido 4 veces más a los ricos que a los pobres. 8 personas poseen la misma riqueza que 3.700 millones.

En España en 2016, 10’2 millones por debajo del umbral de la pobreza, con una tasa de pobreza del 22,6%. El 10% más rico posee el 53’8% de la riqueza y el 1% más rico el 25’1%.[x]

Incentivan la criminalidad organizada, la corrupción y el terrorismo a nivel internacional:

La economía criminal, que mueve grandes cantidades, se apalanca económicamente lavando el dinero de las redes de narcotráfico, trafico de personas, venta de armas, corrupción internacional y crimen organizado en estos RR.FF. Allí se mezcla el dinero lícito procedente del trato financiero que los bancos dan a los dineros de los ahorradores, con el de la elusión, evasión y el lavado de capitales criminales. Como resultado desde allí se mueve una inversión que retroalimenta la economía offshore.

Acciones institucionales sobre los refugios fiscales:

El inmenso desarrollo de la economía offshore, ligado a el desarrollo continuo y versátil de la ingeniería fiscal y financiera y a unas medidas implementadas desde las instituciones de gobernanza política y financiera insuficientes, han supuesto que hayan crecido espectacularmente los activos existentes y gestionados vía RR.FF.

Sin querer profundizar aquí en aspectos analizados, citaremos las prácticas que fundamentalmente desde la OCDE, G-20, EE.UU, UE o España se han tratado de implementar

A raíz del mandato del G-20 de Londres 2009, la OCDE hubo de iniciar un proceso que acabara con los paraísos fiscales, el proceso ha sido citado en múltiples ocasiones y constituyó lo que Juan Hernández Vigueras denominó “la cortina de humo del G-20”[xi], una forma de dotar de honorabilidad a los 32 países tildados de paraísos fiscales en su lista de 2000. El protocolo que la OCDE elaboró para dejar de figurar en la lista negra de PP.FF obligaba a estos territorios a firmar acuerdos de intercambio de información efectiva y a petición, de las autoridades fiscales o judiciales, con 12 países o territorios más a nivel internacional, que podrían ir acompañados de acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición. Como resultado del proceso de armonización normativa, en 2011 quedaban dos pequeños territorios en la lista Nauru y Niue y en 2015 solo Trinidad y Tobago, si bien es constatable que los 31 países restantes de la lista, en su funcionamiento fiscal y financiero, siguen hoy siendo de facto refugios fiscales. En general, las medidas que posteriormente a la cumbre del G-20 del 2009 en Londres se desarrollaron internacionalmente, con el pretexto de implementar medidas para abolir los refugios fiscales, constituyeron una auténtica burla a la ciudadanía, una cortina de humo que ha hecho posible que estos territorios hayan adquirido aspectos de una honorabilidad de la cual carecían, al desaparecer de la lista de la OCDE, cuando en realidad no ha cambiado su funcionamiento.

Hay otras listas de refugios fiscales además de la citada de la OCDE. De organizaciones internacionales (FMI, GAFI, FSF) y también diferentes listados de países concretos en los cuales frecuentemente existen en su relación intereses políticos no reconocidos. En el caso de España, el RD 1080/1991 establecía la existencia de 48 países considerados paraísos fiscales. Sin embargo a día de hoy, después de haber firmado varios convenios de intercambio de información y otros para evitar la doble tributación, sólo quedan 33.

Desde que el 2009 en la Cumbre de Londres del G-20 se declaró la intención de acabar con los refugios fiscales y fracasó posteriormente el intento iniciado por la OCDE aquel mismo año, ha habido varios intentos para combatirlos y en particular el secreto bancario de las jurisdicciones offshore, principal obstáculo internacional para su erradicación. En este sentido se desarrolla el posterior proyecto “Base Erosion and Profi Shifting” (BEPS) sobre “la Erosión de la base imponible y traslado de beneficios” de la propia OCDE, que pretende combatir las estrategias de planificación fiscal de las grandes empresas para trasladar sus beneficios a países de escasa o nula tributación, evitando de esta forma eludir el pago del impuesto sobre sociedades.

El “Common Reporting Standard” (CRS) o “Estándar para el Intercambio automático de Información” sobre cuentas financieras en materia fiscal que combate la evasión y el fraude fiscal o el blanqueo de capitales, es avalado por el propio G-20 a partir de 2013, comprometiéndose los países que lo forman a adoptar y promover a nivel global el intercambio automático de información tributaria como el nuevo estándar para 2014, año en que los ministros de finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales del G-20 aprobaron el CRS. En Europa la aprobación de la Directiva 2014/107/UE del Consejo incorpora el modelo CRS en lo referente al intercambio automático de información en materia fiscal. En cuanto a España en el RD 1021/2015 se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas titulares de cuentas o que las controlen y de informar en el ámbito de asistencia mutua internacional.

Creemos que todos los intentos del BEPS para promover la armonización fiscal, o bien para combatir la evasión y el blanqueo de capitales vía estandarización de protocolos automáticos de información fiscal, son intentos que pueden convertirse de nuevo en papel mojado. Después de anteriores medidas los capitales offshore y la utilización de estos territorios por las empresas siguen aumentando sin encontrarse con muchos problemas, puesto que la base del gran problema financiero internacional reside en el gran poder y el imparable deseo de los grandes capitales para acumular beneficios, evitando costes fiscales y promoviendo desde estas plataformas offshore grandes negocios mediante el comercio internacional que se realiza en gran parte a través de los refugios fiscales y mayoritariamente estos negocios tienen un carácter especulativo.

Las medidas que se están tomando no cuestionan los problemas de fondo de los mal llamados paraísos fiscales, que constituyen mecanismos globales de inestabilidad financiera, económica y social, de precarización de la democracia, de redistribución de rentas del trabajo hacia el capital, de profundización global de las desigualdades y de la pobreza al Mundo.

En la base del problema hay un ordenamiento jurídico-político internacional al servicio de las grandes empresas y capitales y que, no solamente consiente, sino que también promueve activamente, por medio de tratados internacionales, trabas a la posibilidad de una armonización fiscal internacional y por lo tanto permite el dumping fiscal y que los refugios fiscales se erijan en jurisdicciones especiales al servicio de los poderes económicos. Para lo cual estas jurisdicciones, aparte de fiscalidades nulas o preferenciales, disponen de múltiples facilidades en su ordenamiento para mantener en el anonimato a los propietarios últimos de empresas y patrimonios. Son conocidas las facilidades que existen en estos territorios para abrir sucursales y filiales bancarias, sociedades filiales, instrumentales y pantalla, trust o fideicomisos, fundaciones y otros instrumentos para la ocultación financiera. Y es común el hecho que bancos, gabinetes fiscales y de abogados dediquen una gran actividad a construir vehículos de elusión y evasión fiscal y a promover una ingeniería fiscal y financiera que asesora a empresas y capitales sobre los itinerarios offshore más convenientes para desprenderse de cargas fiscales y esto, a menudo, bajo la más absoluta opacidad. Hoy se construyen herramientas de evasión y elusión fiscal a medida para cada caso, utilizando en ocasiones cruzamientos encadenados de sociedades offshore y trust situados en diferentes refugios fiscales, constituyendo auténticos entramados societarios offshore que hacen prácticamente imposible conocer los beneficiarios últimos de los patrimonios.

Cada vez más las herramientas que el G -20 y la OCDE construyen desde arriba para fomentar la transparencia y hacer más asequibles a las autoridades internacionales la persecución del fraude fiscal, son cortinas de humo. La ingeniería financiera crea y creará otras herramientas jurídicas offshore que harán que todo esfuerzo tropiece con el mismo muro: ¿cómo intercambiarán las instituciones financieras una información de la cual ni ellos mismos disponen?

La lista de territorios no cooperantes de la Unión europea:

El 5 de diciembre de 2017 la Unión Europea aprobó su lista negra de jurisdicciones no cooperantes en materias fiscales[xii], que se supone le posibilitará combatir la evasión y el fraude fiscal en los países miembros. Dicha lista negra iba acompañada de otra lista de 47 países que se sitúan en la llamada lista gris de la UE, considerados fiscalmente perjudiciales, pero que se comprometieron a mejorar la transparencia y otras deficiencias de su legislación tributaria que estará sujeta a una revisión en 2018. Posteriormente, en fecha 23 de enero de 2018, los ministros de economía y finanzas de la UE (ECOFIN) adoptaron la decisión de dejar el nuevo listado únicamente reducido a 9 territorios, trasladando 8 de la lista negra a la lista gris. De nuevo posteriormente en una decisión del ECOFIN de 13 de marzo se eliminaban tres países más, a la vez que se incorporaban otros 4 manteniendo una lista negra de 9 países y una lista gris de 62. Sin embargo, la mayoría de esos compromisos, que han hecho retirar países de la lista negra, siguen siendo secretos, ya que únicamente se han publicado en caso de que los terceros países lo hayan autorizado.

La decisión de los 28 de no hacer públicos todos los compromisos de la lista negra y de la lista gris, así como la falta de transparencia de las evaluaciones sobre el conjunto de jurisdicciones monitoreadas y que finalmente no se han incluido en ninguna de las dos listas, supone un vacío de necesaria transparencia democrática, que impide a la ciudadanía su conocimiento y el control democrático del proceso de valoración, durante el año 2018, sobre si se cumplen los criterios de permanencia en la lista gris o no.

Es incomprensible que no figuren en la lista países o territorios como Delaware (EE.UU) o Singapur que mantienen su régimen jurídico offshore, que les dota de facilidades para que las empresas o particulares puedan constituir en ellos empresas pantalla o instrumentales, que junto a trust o fideicomisos, fundaciones y otras figuras jurídicas de dichos territorios, amparan en la opacidad a los titulares últimos de capitales o activos diversos. Preguntándonos si los países o territorios que facilitan estructuras offshore o acuerdos destinados a atraer beneficios que no reflejan actividad económica real en su jurisdicción, pueden ser considerados jurisdicciones cooperantes en materia tributaria.

También vemos con gran preocupación la exclusión de países de la UE en este proceso.

La lista de Tax Justice Network:

En contraste con las listas institucionales, hay que mencionar los serios estudios desde la sociedad civil en la valoración de los países refugios fiscales. En concreto la Red de Justícia Fiscal Global, Tax Justice Network, realiza en 2018 un estudio sobre un total de 112 países[xiii]. En el estudio de TJN se establecen criterios y jerarquías, valorando las prácticas de estos países de forma técnica y más allá de criterios políticos.

Europa y sus refugios fiscales:

La actividad financiera de la City y Holanda, con sus territorios caribeños. De Irlanda, Luxemburgo o Suiza y de los microestados continentales es un obstáculo inquietante para la construcción política de Europa. Paradógicamente todos los estados europeos reconocen la legalidad de las jurisdicciones offshore. Esto indica la dependencia de los gobiernos de las oligarquías financieras europeas, mientras esto suceda la idea de una Europa política es un imposible.

Las políticas europeas favorecen los RR.FF, el enemigo de la ciudadanía está dentro de Europa, en sus instituciones. Las listas de la UE de RR.FF no contemplan a una mayoría de grandes refugios fiscales, lavando así la cara a territorios con jurisdicciones offshore en la práctica utilizados por las oligarquías internacionales.

Tanto territorios RR.FF de la UE, como Luxemburgo, Países bajos o Irlanda, como europeos fuera de la UE, como Suiza, Gran Bretaña y otros PF del espacio económico europeo, gozan de tratados comerciales y fiscales preferenciales en la UE, siendo que compiten deslealmente con otros países de la UE[xiv]. Como dice Gabriel Zucman “Europa esconde dinero en Suiza o Luxemburgo que no invierte aquí, Europa se roba a sí misma”[xv]

Propuestas de ATTAC contra los refugios fiscales:

Desde el comienzo de su andadura en 1998, ATTAC, en cuanto movimiento ciudadano internacional por la supervisión y control de los mercados financieros y de sus instituciones, ha promovido la necesidad de acabar con la hiperinflación de los mercados financieros, con la sobredimensión y el predominio de las finanzas sobre la economía real. Para ello es necesario enfrentarse a los instrumentos y mecanismos que dan soporte a este tipo irracional de economía financiarizada, que promueve inestabilidad y crisis en los mercados económicos y grandes fracturas de desigualdad en el Mundo.

Uno de los instrumentos claves de este sistema económico financiarizado son los refugios fiscales o centros offshore extraterritoriales, que no suponen ningún beneficio para la economía mundial del bien común y sí grandes problemas e injusticias económicas y sociales.

ATTAC comparte con otras organizaciones de la sociedad civil una serie de medidas de acción a diversos niveles administrativos para iniciar el camino de erradicación de los paraísos fiscales

A nivel internacional:

Es necesario un consenso internacional sobre criterios técnicos y no políticos de definición de los refugios fiscales y la elaboración de listas consensuadas de estos territorios. Para ello es ineludible la creación de una autoridad fiscal internacional con poder e instrumentos de decisión que promueva sanciones hacia aquellos países con sistemas jurídicos offshore o que constituyan marcos de fiscalidad competitiva o no cooperativa.

Es necesario un marco normativo sancionador sobre estos territorios, para disuadirlos de sus actividades y para que abandonen sus prácticas y armonicen sus sistemas jurídicos con los de los otros países.

Hay que crear herramientas de control, como un registro público internacional de los propietarios reales de las empresas incluidas las empresas pantalla, troust, fundaciones y otras, ello acompañado de acuerdos de intercambio automático de información entre las administraciones nacionales.

Así mismo la creación de un catastro financiero mundial en el que figure la propiedad de los títulos financieros diversos y sus auténticos beneficiarios (para ello los bancos depositarios habrían de informar de los beneficiarios últimos). Esto facilitaría el intercambio automático de información y controlaría los movimientos, hoy opacos, de las entidades financieras y de sus clientes ricos.

Se precisa una reforma profunda del sistema internacional de contabilidad de las empresas. El marco contable de las empresas transnacionales habría de ser país por país, con el objeto de que las corporaciones transnacionales paguen impuestos a las haciendas locales por los beneficios que obtienen en cada territorio o Estado.

A nivel de la Unión Europea:

A nivel de la Unión Europea han de crearse sanciones que penalicen los países o territorios que conserven el secreto bancario y la opacidad en la propiedad de las sociedades, en perjuicio de las arcas públicas de los estados, así como aquellos países que utilicen su sistema tributario para realizar dumping fiscal. En esta línea proponemos la imposición de tasas o aranceles equivalentes a la pérdida económica que genera el intercambio económico con países considerados refugios fiscales.

Impulsar acuerdos en el sentido de avanzar hacia una armonización de bases y tipos imponibles en Europa y consecuente con ello tomar medidas sancionadoras contra aquellos países que incumplan estos acuerdos.

Revisión de la actual lista de territorios no cooperantes de 2017-2018 en sus apartados de lista negra y lista gris. Abogamos porque sean considerados refugios fiscales aquellos países y centros financieros que realizan una actividad desregulada, descontrolada y ajena a las regulaciones que disponen otros países con los cuales se relacionan, esto porque están mayormente destinados a promover unos negocios y fiscalidades offshore con empresas o particulares no residentes, actividad incentivada por la escasa o nula tributación y la escasa o nula transparencia.

Se tiene que exigir la implementación efectiva de un impuesto a las transacciones financieras (ITF) comenzando por Europa, capaz de disuadir el enorme flujo especulativo que se negocia desde los refugios fiscales opacos.

A nivel del Estado:

Es urgente que el gobierno abra un proceso de propuestas y debate parlamentario para que se defina y apruebe una ley estatal contra la evasión y elusión fiscal, que ha de priorizar medidas y recursos necesarios para combatir la evasión y elusión fiscal de grandes empresas y fortunas. Para ello se han de movilizar recursos públicos que doten de medios la hacienda pública para posibilitar y hacer eficaz la inspección fiscal.

Mientras no haya una lista de refugios fiscales consensuada internacionalmente, es necesario realizar una revisión crítica de la actual lista con criterios técnicos y no políticos.

Establecer en nuestro ordenamiento jurídico medidas sancionadoras hacia los diversos servicios de asesoría fiscal para la defraudación tributaria de empresas o particulares por medio de la construcción de vehículos de evasión o fraude fiscal.

Respecto a administraciones autonómicas y locales:

Desde las administraciones locales y autonómicas se puede ir avanzando camino mediante la constitución de territorios libres de refugios fiscales e incorporando desde las administraciones medidas de responsabilidad fiscal en la contratación pública con empresas, que por supuesto contemplen cláusulas de que no dispongan de filiales bancarias o empresas pantalla en refugios fiscales.

Movilización ciudadana:

La ciudadanía habrá de movilizarse intensamente a nivel internacional hasta la abolición total de estos refugios fiscales, instrumentos de injusticia fiscal y financiera que son una causa importante de la pérdida de derechos económicos y sociales de las personas en el mundo, de la profundización de las desigualdades y del cuestionamiento de la democracia.

Es importante así mismo la acción individual, en el sentido de que también los ciudadanos pueden sacar sus depósitos y domiciliar sus nóminas en entidades bancarias éticas y responsables, sin presencia en paraísos fiscales.

Consideraciones finales:

En una economía cada vez más mercantilizada, en la que predomina el fetichismo de la mercancía y en la que se ha puesto precio a todo, se han mercantilizado nuestras vidas, el sistema financiero es el sistema sanguíneo que irriga la facticidad economica, constituye la base para generar la producción y el trabajo necesarios, para proveer los servicios públicos y prestaciones de un Estado social y democrático de derecho. Es esencial regular las finanzas, así como proveer al estado de finanzas públicas necesarias para el garantismo de lo social. Los refugios fiscales son agujeros negros del sistema fiscal y plataformas de especulación, envenenan el flujo financiero que irriga la economía y la desestabilizan y al mismo tiempo sustraen el flujo necesario para proveer las necesidades de una economía para las personas. Los refugios fiscales son instrumentos de las oligarquías para extraer rentas del trabajo y hay que acabar con ellos, desde ATTAC proponemos organizarnos todos para acabar ello y en general para recuperar las finanzas al servicio de las personas.

