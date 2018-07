OTAN y guerra comercial. La amenaza Trump

Carlos Martínez – Consejo Científico de ATTAC España

La cumbre de la OTAN en Bruselas que se ha celebrado estos días, entre el 9 y el 12 de Julio de 2018 con todas sus diferentes sesiones y preparativos inmediatos, ha supuesto un capítulo más en el enfrentamiento Europa occidental y los EE.UU, dentro de la crisis de la Unión Europea y la guerra comercial mundial. De hecho la impresión es que todo está patas arriba en el sistema mundo unipolar que los EE.UU y Trump tratan de mantener.

Todas las clases populares del estado español, tienen derecho a conocer la crisis profunda de las grandes instituciones del capitalismo y que estamos en una guerra comercial entre Oriente y Occidente, pero de la que parte de Occidente, desea zafarse, eso sí, quedado bien con el padrino americano, lo cual es muy difícil.

De hecho el propio Trump ha amenazado con utilizar la OTAN que es una estructura militar, contra aquellos estados europeos que no sigan sus propuestas de incremento en gastos de defensa. Pero, ¿es que Trump es un loco peligroso? No. Trump simplemente es el representante del capitalismo (hay sectores capitalistas que sí creen en la mundialización) que ya no cree en la globalización, porque no les sirve a sus conveniencias, además la OTAN es el gendarme que sirve a los intereses de los EE.UU pero no sólo como Estado, sino como conglomerado militar-industrial-comercial. Por tanto Trump no desvaría cuando habla de utilizar la OTAN, pues es precisamente para lo que la OTAN, tras la caída del bloque del Este, está concebida. También antes de la caída del muro.

¿Cómo se vislumbra la guerra comercial? ¿Nos afecta? Pues para ver si a España le afecta solo hay que preguntárselo a los productores de aceituna negra de masa para verlo. Y ese es un pequeño ejemplo. La recesión más temprana que tardía que la guerra comercial puede traer, también nos afectará. La reflotación de los aranceles al objeto de proteger las producciones nacionales y las industrias y agricultura de cada estado y de los EE.UU en particular puede alcanzar entre el 30 y el 60% del alza de los mismos. Según el premio Nobel de economía Krugman eso puede significar una caída a la mitad del crecimiento mundial con bajadas de un 2 al 3% del PIB mundial. Lo que se traduce en destrucción de empleo y empobrecimiento, que tan solo con un cambio del paradigma económico y energético se podrá paliar.

¿Qué es el comercio desde hace ya siglos?. Pues la guerra con mercaderías y sin cañones, pero cuando eso no funciona o no se garantizan los intereses a los comerciantes más poderosos, entonces es la hora, antes de las cañoneras, ahora de los portaviones y/o los misiles.

Trump impone aranceles, la UE por ahora cobarde y con al menos la mitad de sus estados miembros, más fieles a los EE.UU que a Europa/Unión aunque proteste, soporta. Pero China contraataca y sube sus aranceles. Rusia y China establecen entre ellos y otras potencias emergentes o de su órbita sólidos acuerdos comerciales, de los que Irán no es ajeno, pues garantiza el petróleo a China, la India… por eso el petróleo sube y las políticas Trump y las sanciones UE a Irán y Rusia no son ajenas a esas subidas. Son culpables. Además Rusia, China e incluso Irán son potencias militares que no temen a los EE.UU puesto que su tecnología militar es más barata y encima más eficaz y están unidos sólidamente por tierra.

Alemania ha merecido todas las collejas de Trump porque llevan los alemanes tiempo negociando con rusos (gas natural) y los chinos. De hecho China impulsa “la ruta de la seda” que no sólo es un proyecto de grandes infraestructuras de transportes terrestres que une territorios de Asia y Europa, es toda una operación comercial a gran escala. De hecho los puertos españoles de Algeciras, Barcelona y Valencia ya dependen para su éxito del comercio naval chino y los chinos nos son ajenos en absoluto a la crisis de la estiba en nuestros puertos, para bien y para mal. Otro ejemplo, Algeciras no puede permanecer ajena a la ruta de la seda, pero para eso necesita su conexión ferroviaria. Porque, ojo, el eje de la ruta de la seda será el ferrocarril de mercancías preferentemente y los puertos su fuerza auxiliar. Téngase en cuenta que China, el interior de Asia y Rusia más Europa UE, son una inmensa plataforma terrestre.

Trump recela de Alemania, pero la RFA mira hacia Oriente. Por eso la OTAN entra en juego en la guerra comercial, que es eso, una guerra. Claro y para no perdernos no hablaremos en éste artículo de la guerra de monedas y de las recientes victorias del yuan contra el dólar o de como por papanatas el euro pierde batallas ante el dólar. Parece que Alemania lo tiene claro. Esperemos que el gobierno español, no se quede viéndolas pasar y sobre todo no se equivoque de aliados comerciales.

El sistema-mundo como sostiene Wallerstein está cambiando. La izquierda y los sindicatos de clase deben estar muy atentos a esos movimientos. El movimiento socialista democrático internacional debe establecer solidas alianzas internas. Pero debemos exigir a los medios informativos que dejen de engañar a las personas e informen de lo que realmente está ocurriendo y tal vez entenderán muchas más cosas. El rapapolvo de Trump a Sánchez no nos debe resultar extraño, pues no en balde Trump y lo que representa, así como la derecha española, nunca estarán satisfechos con las izquierdas por moderadas que sean.

La OTAN es el gendarme de los intereses comerciales de los EE.UU y de las multinacionales, luego, ¿de qué nos extrañamos si Trump utiliza la Alianza Atlántica para amenazar poniendo como excusa la locura de que todos los socios lleguen al 2% de su presupuesto en gastos militares? No, es su lógica. Trump y el capitalismo que le apoya lo que están es defendiendo es su petróleo, su gas, su acero, su industria militar, su trigo, sus dólares.

Carlos Martínez es politólogo, del Consejo Científico de ATTAC y socialista independiente (PSF)